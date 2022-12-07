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Трутнев пожаловался на ослабление военной подготовки в учебных заведениях России

13:59
  • среда
  • 07 декабря 2022

Каждый молодой человек должен уметь защищать Родину, считает полпред

Военная подготовка в России "достаточно сильно" ослабла. Такое мнение в среду, 7 декабря, высказал вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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Трутнев отметил, что в вузах военной подготовкой охвачено 1,4% обучающихся, а потенциал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.

По мнению политика, "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

Вице-премьер отметил, что усилению военного воспитания будут способствовать центры Российского союза боевых искусств. Первые центры откроются в 10 пилотных регионах, за год в них предполагается готовить по 45 тысяч человек. В дальнейшем подобные центры планируется открыть по всей стране, сообщает ТАСС.

В ноябре глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах с нового учебного года введут курс по начальной военной подготовке. НВП войдет в два новых модуля по ОБЖ для старшеклассников. В частности, школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним.

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