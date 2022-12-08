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Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Козерогам следует оценить состояние своего здоровья, а у Близнецов будет эмоциональный день

Овны

Сегодня полнолуние. И ваш знак среди тех, кому звезды советуют почаще сохранять файлы и не бросать слов на ветер. Информация - самое главное для вас.

Тельцы

Пришло время подвести финансовые итоги года. Если они плачевны, не ругайте себя, но и не потакайте желанию списать все на плохие времена. Будьте объективны.

Близнецы

Полнолуние в вашем знаке - эмоциональный день! Не принимайте сегодня важных решений, так как они могут оказаться импульсивными, и вы о них потом пожалеете.

Раки

Накопились вопросы к себе, а может быть, к Богу, вселенной, судьбе? Сегодня отличный день для таких тем - медитируйте, молитесь, обращайтесь к духовным практикам.

Львы

Вы сегодня можете выйти из чата единомышленников или аннулировать подписку на интересного когда-то человека. Вы растете, меняетесь, идете вперед. Так что это нормально, не переживайте!

Девы

Наилучший день для подведения итогов в таких делах, как бизнес и карьера. Запишите в блокнот и сравните свои позиции на 1 января 2022 года и сейчас - очень познавательно.

Весы

Отличный день для принятия решений относительно ближайших поездок и учебы. Все факты уже собраны, осталось купить билеты, закончить и сдать все, что вы задолжали преподавателя.

Скорпионы

Оплатите платежи, раздайте долги, возьмите справки, которые с вас требуют. Вы чувствительны к невыполненным обязательствам - нужны ли вам эти переживания к концу месяца?

Стрельцы

Полнолуние в противоположном знаке призывает вас определиться, как поступить с партнерами. Это лучший день для того, чтобы пойти разными путями или, наоборот, соединиться.

Козероги

Планеты призывают вас оценить свое состояние здоровья и принять меры. Возможно, вам нужно больше спать или меньше есть. Пересмотрите свой образ жизни.

Водолеи

Родители будут решать сегодня вопросы детей: их учебы, здоровья и развития. Все остальные смогут определиться с местом встречи Нового года.

Рыбы

Вам пора начать вплотную заниматься подготовкой к Новому году дома. Напишите список: что нужно купить, обновить, достать с антресолей или выбросить.

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