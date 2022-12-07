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Google рассказал о главных поисковых запросах года

14:12
  • среда
  • 07 декабря 2022

Среди них - президент России Путин

Компания Google представил топ поисковых запросов в 2022 году.

На первом месте оказалась игра Wordle для угадывания слов из пяти букв. Следом идет Украина и новости, связанные с ней.

Мировую общественность интересовала смерть британской королевы Елизаветы II, крикет и развод американского актера Джонни Деппа с Эмбер Херд, уточняет РИА Новости

Также в 2022 году интересовались результатами выборов в США, историей с пощечиной актера Уилла Смита комику Крису Року, президентом России Владимиром Путиным и оспой обезьян.

Топ поисковых запросов за год для России на сайте Google недоступен.

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