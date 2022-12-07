"Беспрецедентно конфронтационный": Песков о военном бюджете США

Европейский континент ждет дальнейшая дестабилизация

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в среду высказался по поводу проекта оборонного бюджета США.

По словам кремлевского спикера, документ носит "чрезвычайно конфронтационный характер, беспрецедентно конфронтационный по отношению к нашей стране характер".

"Это, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте ", - добавил пресс-секретарь (цитата по "Интерфаксу"). Ранее Конгресс договорился зафиксировать оборонный бюджет США на 2023 финансовый год на сумму 847,3 млрд долларов.

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