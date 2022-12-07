Суд арестовал экс-капитана полиции по делу о смертельном ДТП в Балашихе

Он будет оставаться под стражей до 5 февраля

В подмосковной Балашихе сегодня суд арестовал виновника смертельного ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина. Аварию в минувший понедельник устроил теперь уже бывший сотрудник уголовного розыска Илья Евлампиев, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Капюшон, маска - в суде он скрывал свое лицо. И не был расположен отвечать на многочисленные вопросы журналистов.

Все произошло днем 5 декабря на четвертом километре Разинского шоссе. Подозреваемый находился за рулем своего внедорожника. При выполнении обгона выехал на встречку и столкнулся с тремя автомобилями. Пассажирка такси скончалась на месте от полученных травм. Известно, что ей было 44 года, она работала в больнице делопроизводителем. У нее осталось двое детей - 12 и 17 лет. Еще одного пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Было возбуждено уголовное дело.

"Следователями и криминалистами произведен осмотр места. Изъяты подушки безопасности из автомобилей, бутылка из-под водки, мобильные телефоны. Допрошены водители автомобилей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Московской области.

Как выяснилось, у виновника аварии только за этот год - 52 штрафа. 43 из них - за превышение скорости. А теперь есть сомнения, всегда ли он садился за руль трезвым.

"Виновник аварии, имея явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. возбужденного по факту ДТП в городе Балашиха", - заявила Екатерина Короткова, руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области.

В суде виновник аварии отрицал, что принимал алкоголь. Устроивший смертельное ДТП был капитаном полиции. Теперь он уже - бывший сотрудник МВД.

Сегодня суд принял решение оставить Илью Евлампиева под стражей на два месяца до 5 февраля 2023 года.

Юлия Богоманшина, Валерий Белинский, "ТВ Центр"

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