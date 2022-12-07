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Собянин поддержал развитие инновационных городских агрокомплексов

13:55
  • среда
  • 07 декабря 2022

В Москве сегодня работают уже более 10 вертикальных ферм

Правительство Москвы с целью увеличения объемов производства свежих салатов и других зеленных культур выделило 350 млн рублей на поддержку инновационных агрокомплексов (вертикальных ферм), сообщили в пресс-службе мэрии.

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Постановление подписал Сергей Собянин.

Вертикальные фермы- это многоярусные теплицы, использующие передовые инженерные, климатические и информационно-технологические решения. Среди их преимуществ: повышенная урожайность, всегда свежая продукция, выращивание без пестицидов, экономия воды и расходов, экологичность.

На вертикальных фермах производятся среди прочего мелколистовые салаты (беби-лифы), пряные травы и микрозелень.

В Москве сегодня работают уже более 10 вертикальных ферм, суммарный объем производства которых превышает 280 тонн в год. Используют они 1,5 га площадей.

Для получения грантов вертикальные фермы должны выполнить обязательство по объему отгрузки готовой продукции, созданию новых рабочих мест и уровню оплаты труда работников, стать участниками Московского инновационного кластера и соответствовать определенным требованиям к площади производственных помещений.

Максимальный размер гранта составит 50 млн рублей на одну компанию в течение двух лет из расчета 1 млн за каждые 25 кв. м новых площадей выращивания.

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