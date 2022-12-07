Москва готова справляться с сезонными вирусами

В клиниках подготовили необходимое количество инфекционных коек

В Москве есть все, чтобы справиться с сезонными вирусами. Заболеваемость гриппом и ОРВИ сейчас на подъеме, но квалифицированную помощь окажут своевременно.

В клиниках подготовили необходимое количество инфекционных коек. Перегруженности пока нет. В поликлиниках потоки разделили так, чтобы здоровые и заболевшие горожане не пересекались.

Медработников - достаточно, чтобы уделить время пациентам и в амбулаториях, и на дому. Скорая помощь работает в штатном режиме, весь автотранспорт проходит санитарную обработку, передает "ТВ Центр".

"Приемное отделение полностью готово к приему пациентов с любой инфекционной нозологией, все 9 мельцеровских бокса работают круглосуточно. Все пациенты, обратившиеся в первую инфекционную больницу, получают высококвалифицированную помощь, проходят полный цикл обследования, лечения и выписываются в стабильном удовлетворительном состоянии", - сказал Александр Шагаев, заведующий приемным отделением ИКБ №1.

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