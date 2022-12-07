ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва готова справляться с сезонными вирусами

14:58
  • среда
  • 07 декабря 2022

В клиниках подготовили необходимое количество инфекционных коек

В Москве есть все, чтобы справиться с сезонными вирусами. Заболеваемость гриппом и ОРВИ сейчас на подъеме, но квалифицированную помощь окажут своевременно.
Грипп в России: больницы переполнены, школы закрывают на карантин

В клиниках подготовили необходимое количество инфекционных коек. Перегруженности пока нет. В поликлиниках потоки разделили так, чтобы здоровые и заболевшие горожане не пересекались.

Медработников - достаточно, чтобы уделить время пациентам и в амбулаториях, и на дому. Скорая помощь работает в штатном режиме, весь автотранспорт проходит санитарную обработку, передает "ТВ Центр".

"Приемное отделение полностью готово к приему пациентов с любой инфекционной нозологией, все 9 мельцеровских бокса работают круглосуточно. Все пациенты, обратившиеся в первую инфекционную больницу, получают высококвалифицированную помощь, проходят полный цикл обследования, лечения и выписываются в стабильном удовлетворительном состоянии", - сказал Александр Шагаев, заведующий приемным отделением ИКБ №1.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врач в поликлинике
Врач в поликлинике
Простуда
Простуда
Вакцина от гриппа
Вакцина от гриппа
Вакцина от гриппа
Вакцина от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.