Почти семь тонн контрабандных крабов и морского гребешка изъяли в Москве

Товар не имел специальной маркировки

Тонны живых крабов и сотни килограммов гребешков - такие деликатесы полицейские обнаружили на одном из складов Москвы.

Помещение было оборудовано специальными бассейнами, где обитали морские жители. Оказалось, что их по фиктивным документам продавал столичный предприниматель. Только вот товар у него был немаркированный, а значит, не прошел проверку качества и безопасности.

Полицейские установили, что мужчина уже успел реализовать свыше 6,5 тонн краба и 300 килограммов морского гребешка. При этом со склада изъяли продукцию еще на 26 миллионов рублей.

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