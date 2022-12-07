В технополисе "Москва" создали инновационный датчик

Еще недавно этот важный компонент для исследований закупали за рубежом

Сканируя поочередно каждый зубчик резьбы металлической детали, контурограф модели 220 отправляет на компьютер ее зеркальную цифровую копию. Точность оцифровки при этом равна 1 микрону. Это почти в 100 раз меньше, чем толщина человеческого волоса.

"Эта деталь - переходная муфта для нефтегазовых труб. Очень важен вопрос, насколько точно изготовлена эта деталь, так как соединение труб идет под землей", - отметил Владимир Логинов, ведущий конструктор завода "Протон".

Добиться такой высокой точности измерений удалось благодаря инновационному датчику - собственной разработке специалистов завода "Протон", что расположен на территории технополиса "Москва". Прежде этот ключевой компонент для производства измерительных устройств закупали у иностранных поставщиков.

"Если английский датчик был интерферометрический, то мы пошли по пути некоего дифференциально-индуктивного датчика. Мы также чувствуем угол поворота этой консоли, но с большей точностью", - продолжил Логинов.

Датчики собственного производства теперь - и в основе профилометров, лабораторных приборов для измерения шероховатости поверхностей, которые также изготавливают на заводе. С их помощью возможно описать рельеф неровностей высотой до 0, 005 микрометров.

"Профлометры и контурографы используются в металлообработке для контроля изделий, в нефтегазовом секторе, космической отрасли, а также для контроля изделий специальной техники", - объяснил Дмитрий Шехворостов, заместитель директора по производству завода "Протон".

Владимир Логинов руководит разработкой и внедрением в массовое производство метрологического оборудования на заводе. К слову, в своей научной лаборатории он не единственный ученый-новатор с такой фамилией. Отец Владимира Борис Логинов на заводе "Протон" развивает направление высокоточной зондовой микроскопии, исследующей поверхность материалов на наноуровне.

"В этой разработке, которая называется сканирующий зондовый микроскоп в целом как класс, острота иголочки это всего лишь несколько атомов на конце. При увеличении в миллион раз мы видим атомы в любом месте, и мы видим, как эти слои из атомов собираются", - отмечает он.

Российские зондовые микроскопы сегодня широко востребованы во всех научных и стратегически важных сферах: в биохимии, физике, фармацевтике, фотохимии и других. А совсем уже скоро они займут свое место и в космосе.

"Мы запускаем этот микроскоп на 500 километров на высоту. Он постепенно будет в течение двух лет падать. И мы будем с каждой орбиты посылать на землю фото, какое где загрязнение", - добавил Борис Логинов.

Принимать сигналы с космическими снимками смогут все жители страны. Для этого достаточно будет обзавестись простым приемным устройством. На орбиту спутник с зондовым микроскопом отправится уже весной.

Татьяна Сидорова, Андрей Алексеев, Руслан Кадыров, "ТВ Центр"

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