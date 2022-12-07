В Подмосковье почтили память сражавшихся за столицу воинов-сибиряков

К памятнику возложили венки и цветы

В Подмосковье прошла патриотическая акция, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве за столицу.

Память героев почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам. Здесь, в деревне Ленино, на 42-м километре Волоколамского шоссе несколько дивизий и стрелковых бригад, усиленных воинами-сибиряками, ценой своих жизней оттеснили врага от Москвы.

К памятнику возложили венки и цветы земляки павших солдат, а также ветераны и школьники.



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