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В Подмосковье почтили память сражавшихся за столицу воинов-сибиряков

15:02
  • среда
  • 07 декабря 2022

К памятнику возложили венки и цветы

В Подмосковье прошла патриотическая акция, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве за столицу.

Память героев почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам. Здесь, в деревне Ленино, на 42-м километре Волоколамского шоссе несколько дивизий и стрелковых бригад, усиленных воинами-сибиряками, ценой своих жизней оттеснили врага от Москвы.

К памятнику возложили венки и цветы земляки павших солдат, а также ветераны и школьники.
 

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Память героев почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам
Память героев почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам
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