В Подмосковье почтили память сражавшихся за столицу воинов-сибиряков

К памятнику возложили венки и цветы
В Подмосковье прошла патриотическая акция, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве за столицу.
Память героев почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам. Здесь, в деревне Ленино, на 42-м километре Волоколамского шоссе несколько дивизий и стрелковых бригад, усиленных воинами-сибиряками, ценой своих жизней оттеснили врага от Москвы.
К памятнику возложили венки и цветы земляки павших солдат, а также ветераны и школьники.