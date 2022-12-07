В Подмосковье собрались победители конкурса "Мастера гостеприимства"

Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

В Подмосковье подвели итоги первого года работы новой программы в туриндустрии, передает "ТВ Центр".

Более 60 участников из разных регионов России: все - победители конкурса "Мастера гостеприимства", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В течение года они развивали туристический сервис у себя дома, делились опытом с теми, кто хочет узнать эту сферу изнутри. И это не только руководители фирм, но и студенты вузов.

"Это люди, которые являются не просто амбассадорами конкурса, это увлеченные специалисты, которые хотят развивать туризм в своих регионах, они объединяют сообщества, формируют его в своих регионах, общаются с молодежью, рассказывают о перспективах развития туризма, также говорят от тех возможностях, которая дает платформа "РСВ", - отметила Александра Трофимова, программный руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" АНО "Россия – страна возможностей".

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