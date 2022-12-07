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ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте попало на видео

14:53
  • среда
  • 07 декабря 2022

Пострадали пассажиры маршрутки

На Ленинградском проспекте сегодня утром столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. Момент аварии зафиксировала камера наблюдения.

Видно, как микроавтобус выезжает с остановки, вначале догоняет иномарку, а через мгновение цепляет другую легковушку, которая отлетает в сторону. Травмы получили все находящиеся в маршрутке, это четыре пассажира и водитель. Им потребовалась помощь медиков.

Движение транспорта здесь было затруднено несколько часов. Машины сцепились так сильно, что разъединить их удалось не сразу. Маршрутку с места происшествия увезли с помощью эвакуатора.

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ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте
ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте
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