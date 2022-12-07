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Песков отверг причастность России к подготовке госпереворота в Германии

14:06
  • среда
  • 07 декабря 2022

Задержаны 25 человек, включая гражданку России

В Кремле отреагировали на ситуацию с подготовкой государственного переворота в Германии.
Рейхсбюргеры планировали госпереворот в Германии

Ни о каком участии России в его подготовке не может идти речь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это проблема Германии, ни о каком "вмешательстве России" речи не идет, они сами об этом говорят, мы узнали из СМИ", - сказал он.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщила о задержании россиянки по подозрению в подготовке госпереворота. Всего в рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия. В одиннадцати федеральных землях сегодня проходят масштабные рейды.

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