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Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

14:18
  • среда
  • 07 декабря 2022

Мероприятие пройдет в Кремле

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества в четверг, 8 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, мероприятие будет проводиться в Большом Кремлевском дворце.

Во второй половине дня 8 декабря глава государства вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в саммите Высшего евразийского экономического совета. Саммит запланирован на 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Высший Евразийский экономический совет — это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация).

Ранее Владимир Путин отметил высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Президент заявил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня на благо дружественных народов двух стран.

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