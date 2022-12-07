Politico: НАТО может отправить Украине средства из фонда для Афганистана

Киев обратился к Альянсу с такой просьбой

Украинские власти попросили НАТО рассмотреть возможность перераспределения части средств из трастового фонда для Афганской национальной армии. Об этом рассказали осведомленные источники Politico.

Как пишет издание, средства фонда использовались для обучения военнослужащих сил безопасности Афганистана и закупки оборудования. Киев попросил НАТО рассмотреть возможность перераспределения части из оставшихся в фонде 3,4 млрд долларов в пользу Украины.

Источники утверждают, что серьезных разногласий по поводу выделения средств из этого фонда Украине в Североатлантическом альянсе нет. Этот вопрос обсуждали более месяца, в том числе на встрече в Брюсселе в октябре.

Представитель пресс-службы НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата донорам денег, не израсходованных на нужды армии Афганистана, уже идет, но не стал отвечать на вопросы о вероятности использования этих средств для финансирования военных нужд Украины.

Ранее один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако рассказал, что у Boeing после окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Их предлагается отправлять Украине в условиях, когда запасы вооружения у властей США для помощи Киеву сокращаются.

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