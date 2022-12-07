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Politico: НАТО может отправить Украине средства из фонда для Афганистана

15:00
  • среда
  • 07 декабря 2022

Киев обратился к Альянсу с такой просьбой

Украинские власти попросили НАТО рассмотреть возможность перераспределения части средств из трастового фонда для Афганской национальной армии. Об этом рассказали осведомленные источники Politico.
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Как пишет издание, средства фонда использовались для обучения военнослужащих сил безопасности Афганистана и закупки оборудования. Киев попросил НАТО рассмотреть возможность перераспределения части из оставшихся в фонде 3,4 млрд долларов в пользу Украины.

Источники утверждают, что серьезных разногласий по поводу выделения средств из этого фонда Украине в Североатлантическом альянсе нет. Этот вопрос обсуждали более месяца, в том числе на встрече в Брюсселе в октябре.

Представитель пресс-службы НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата донорам денег, не израсходованных на нужды армии Афганистана, уже идет, но не стал отвечать на вопросы о вероятности использования этих средств для финансирования военных нужд Украины.

Ранее один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако рассказал, что у Boeing после окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Их предлагается отправлять Украине в условиях, когда запасы вооружения у властей США для помощи Киеву сокращаются.

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