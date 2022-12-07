Меркель опровергла участие в урегулировании конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ заявила, что этот вопрос не обсуждается

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, 7 декабря, что вопрос о ее участии в урегулирования конфликта на Украине "даже не возникает".

В интервью изданию Die Zeit Меркель прокомментировала вероятный исход конфликта между Россией и Украиной. Она предположила, что "когда-нибудь он завершится переговорами", поскольку боевые действия "заканчиваются за столом переговоров".

При этом политик подчеркнула, что есть разница между "миром по диктату" и "дружеским открытым разговором друг с другом". От дальнейших комментариев по этому вопросу Меркель отказалась.

Летом Ангела Меркель уже подчеркивала, что не принимает участия в обсуждении урегулирования кризиса на Украине. Она выразила сомнения в том, что ее участие "в настоящий момент принесет пользу". Экс-канцлер отмечала, что, в ее представлении, она не должна заниматься тем, о чем ее не просит правительство ФРГ.

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