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ЕС выделит 25 млн евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии

15:39
  • среда
  • 07 декабря 2022

Выделение средств уже согласовано

Европейская комиссия согласовала выделение 25 млн евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в среду, 7 декабря.

Средства будут направлены "на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов" в рамках программы EU4Belarus.

Целями этой программы Брюссель называет "поддержку демократических устремлений Белоруссии", а также обеспечение демократии и соблюдения прав человека в стране.

Выделяемое финансирование, по задумке властей ЕС, позволит обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и около 500 профессиональных обменов, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Белоруссия, как и Россия, попала под западные санкции после начала российской специальной военной операции на Украине. Запад обвиняет Минск в поддержке Москвы. Кроме того, Европа и США считают власти Белоруссии виновными в нарушении гражданских прав и свобод, в том числе права на независимые и свободные выборы.

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