Звезда сборной Бельгии ушел из команды после провала на ЧМ-2022

Бельгийцы не смогли выйти из группы

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

"Сегодня перевернулась страница. Спасибо вам за вашу любовь, спасибо вам за вашу поддержку, спасибо вам за все это счастье, которым мы делились с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере", - написал футболист в соцсетях.

На чемпионате мира в Катаре Бельгия, бронзовый призер ЧМ-2018 в России, не смогла выйти из группы, заняв в квартете F третье место после хорватов и Марокко. 31-летний Азар был капитаном команды.

Всего на счету полузащитника 126 матчей за национальную команду, в которых он забил 33 гола и сделал 36 результативных передач.

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