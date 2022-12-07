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Звезда сборной Бельгии ушел из команды после провала на ЧМ-2022

15:26
  • среда
  • 07 декабря 2022

Бельгийцы не смогли выйти из группы

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

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"Сегодня перевернулась страница. Спасибо вам за вашу любовь, спасибо вам за вашу поддержку, спасибо вам за все это счастье, которым мы делились с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере", - написал футболист в соцсетях.

На чемпионате мира в Катаре Бельгия, бронзовый призер ЧМ-2018 в России, не смогла выйти из группы, заняв в квартете F третье место после хорватов и Марокко. 31-летний Азар был капитаном команды.

Всего на счету полузащитника 126 матчей за национальную команду, в которых он забил 33 гола и сделал 36 результативных передач.

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Эден Азар
Эден Азар
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