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Кабмин продлил программу поддержки авиакомпаний на 2023 год

15:23
  • среда
  • 07 декабря 2022

Выделено более 25 миллиардов рублей

Программа поддержки российских авиакомпаний продлена на 2023 год. Правительственное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Правительство в 2023 году продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве поясняют, что речь идет о субсидиях, которые авиаперевозчики получают в зависимости от пассажирооборота, на эти цели выделено 25,3 миллиарда рублей. Пресс-служба напомнила, что субсидирование авиакомпаний – часть комплекса мер поддержки экономики в условиях внешних санкций, работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

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