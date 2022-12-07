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Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала

15:46
  • среда
  • 07 декабря 2022

Указ подписан президентом

Командующему Балтийским флотом Виктору Лиине присвоено звание адмирала. Указ подписал президент России Владимир Путин. Этим же указом звание генерал-полковника присвоено начальнику главного штаба ВКС России Виктору Афзалову.

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"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Афзалову Виктору Мусавировичу; адмирала Лиине Виктору Николаевичу", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Виктор Лиина ранее занимал должность замначальника Генштаба ВС России. Балтийским флотом командует с 5 октября 2021 года. Виктор Афзалов с июля 2017 по август 2018 года командовал армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В настоящее время занимает должность начальника главного штаба ВКС России.

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