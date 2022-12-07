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В партии "Новые люди" не исключили выдвижение Кудрина в президенты

16:00
  • среда
  • 07 декабря 2022

Ранее Кудрин покинул пост главы Счетной палаты

В ситуации с президентскими выборами нельзя исключать любые варианты, в том числе выдвижение экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделал лидер думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
Стала известна должность Кудрина в "Яндексе"

Комментируя сообщения СМИ о намерении партии выдвинуть в качестве своего кандидата на следующих президентских выборах Кудрина, Нечаев заявил, что в "Новых людях" уважают Кудрина "как политика и единомышленника".

Кудрина пригласят на партийный съезд, а конфигурацию президентских выборов "Новые люди" собираются "рассматривать ближе к делу", при этом пока не исключены никакие варианты, цитирует Нечаева РИА Новости.

30 ноября Совет Федерации принял постановление об отставке Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Кудрину благодарность от всех сенаторов за совместную и продуктивную работу.

Кудрин заявил, что после ухода из Счетной палаты он планирует работать в "больших проектах", связанных с частным бизнесом. Новым местом работы экс-главы Счетной палаты стала компания "Яндекс".

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