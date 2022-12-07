Молдавия подтвердила приверженность стратегическому партнерству с США

Президент Молдавии встретилась с вице-президентом США

Президент Молдавии Майя Санду в среду, 7 декабря, сделала заявление о стремлении Кишинёва к укреплению стратегического партнерства с США. Об этом стало известно после встречи политика в Вашингтоне с вице-президентом Соединённых Штатов Камалой Харрис.

Санду заявила, что участники встречи разговаривали "о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся". При этом стороны приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства.

Также обсуждались совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии и повестка дня в рамках процесса европейской интеграции Молдавии. Санду рассказала Харрис "о стремлении оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ориентированность молдавских властей на Запад. Он обратил внимание на то, что Кишинёв хочет в Евросоюз гораздо сильнее, чем европейцы хотят видеть Молдавию в ЕС. По словам Пескова, стремление Молдавии вступить в интеграционное объединение ассоциируется у Москвы с антироссийской позицией.

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