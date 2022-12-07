"Граждане Рейха": в Германии предотвратили госпереворот

Это самая крупная в новейшей истории ФРГ антитеррористическая операция

Правоохранительные органы Германии предотвратили государственный переворот. Во всяком случае так заявляет Гепрокуратура страны. По ее информации, захват власти готовила группа правых радикалов. Цель переворота - возрождение Рейха.

Полицейские рейды одновременно на территории одиннадцати федеральных земель. В общей сложности обыски коснулись 130 домов и офисов. На карандаш к немецким правоохранителям попали 52 человека. 25 - уже в наручниках. Остальные объявлены в розыск.

Это самая крупная в новейшей истории ФРГ антитеррористическая операция. Все местные телеканалы начинают свои новостные блоки именно с этой темы. Оно и ясно: оказывается, арестованные члены группировки не просто планировали госпереворот. Они в прямом смысле задумали воскресить Второй рейх.

"Насколько известно, эта группа людей планировала свергнуть существующую систему. Следом - штурмовать Бундестаг. Продумывали даже атаки на энергосистему страны", - передают СМИ.

Ну а глобальная цель - по сути, превратить Германию и ее конституционный строй в империю образца 1871 года. Всех действующих депутатов предлагалось арестовать. Федеральное правительство - свергнуть. У объединения под символичным названием "Граждане Рейха" нашелся даже наследник престола. Взойти на трон должен был лидер движения. Ему 71 год, и в протоколах немецкой прокуратуры он проходит под вполне себе монархическим именем Генрих XIII. Потомок старинного дворянского рода, чьи предки после революции 1918-го потеряли свой титул и - что немаловажно - земли. Стал ли подобный обидный нюанс катализатором для требований возвратить монархию - не сообщается.

"По данным следствия, в группировку также входит 58-летняя Биргит Мальсак-Винкеманн из партии "Альтернатива для Германии", которая, будучи бывшим депутатом Бундестага, довольно хорошо знакома с внутренним устройством здания Рейхстага. Она - бывший стрелок, и, вероятно, владеет несколькими видами огнестрельного оружия. Кроме того, обвинения предъявлены нескольким бывшим солдатам Бундесвера, а также действующему штабному сержанту, который служит логистом. Среди арестованных находится как минимум один отстраненный от должности полицейский, - уточняют СМИ.

По традиции, в деле мгновенно обнаружили и российский след. Газета Die Zeit сообщает, что среди задержанных затесалась гражданка нашей страны. Впрочем, официальный Берлин в лице генеральной прокуратуры особо сильно эту связь дальше не продвигает. В Кремле вполне очевидно подтвердили: Москва не строит общения с подпольными организациями.

"Ну, это скорее внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Группировка "Граждане Рейха" - довольно известная в Германии. Поклонники Отто Бисмарка не признают легитимность ФРГ и вполне четко придерживаются принципа, что процветание страны не имеет ничего общего с глобализацией. Группа активистов-пенсионеров даже начала формировать свое теневое правительство. Но судя по всему, фантазия закончилась на самых главных должностях.

Касательно ответа на вопрос, в какую строну должен был пойти постреволюционный порядок мечты, заговорщики к общему знаменателю пока не пришли. По данным следствия, члены группировки планировали создать систему внутреннего ополчения, приверженцы которого должны были широко распространиться по всей территории республики. Для успешного исхода даже закупили спутниковые телефоны и активно прорабатывали возможности получения оружия. Главной целью являлась дестабилизация и так весьма хрупкой обстановки в стране - тем более, что все больше немцев откровенно недовольны спадом в экономике. Все чаще звучат мысли о возвращении былой процветающей страны.

А самое большое количество критиков действующего строя в нынешних реалиях выбирают повестку с правым уклоном.

"Они против Евросоюза и против этих всех вливаний за счет Германии. Потому что дорожают продукты, здравоохранение уже достигло такого уровня, что нельзя попасть к врачу просто", - говорит немецкий журналист Наталья Янкова.

По данным следствия, переворот готовили на февраль будущего года. Пока, очевидно, замена республиканского строя на монархический временно приостановлена. 71-летнему Генриху и его товарищам вместо царствования грозят тюремные сроки.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"

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