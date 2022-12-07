ВС России ведут бои за Артемовск

ВСУ перебросили сюда подкрепление

Украинские националисты сегодня продолжили бить по Донецку из "Градов" и орудий натовского калибра. В общей сложности радикалы выпустили по городу несколько десятков снарядов. Из крупнокалиберной артиллерии атакованы также Горловка и Макеевка. Российские военные тем временем развивают наступление на краснолиманском направлении. Основные бои сейчас идут на подступах к Артемовску. Противник несет там колоссальные потери и постепенно сдает позиции.

Скорость, точность, слаженность - три слагаемых успешной работы расчета РСЗО "Град". У экипажа сейчас самое горячее время - за сутки машина успевает выполнить до 25 залпов. И это с учетом перезарядки и техобслуживания ракетной системы и самого тягача. Канонада звучит в Артемовске и окрестностях почти круглые сутки. За город сейчас идут ожесточенные бои. Не желая оставлять Артемовск, который националисты называют Бахмут, ВСУ перебросили сюда подкрепление, чтобы восполнить катастрофические безвозвратные и санитарные потери - такие сведения получила разведка 2-го армейского корпуса ЛНР. Но положение гарнизона националистов все равно не позволяет им контратаковать - лишь отступать на заранее подготовленные позиции. Оборонительные рубежи ВСУ взламывает артиллерия и 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан".

Село Водяное в той же Донецкой республике на протяжении последних недель является еще одной важной точкой на карте боевых действий. С помощью тепловизора бойцы ДНР заметили перемещение БМП и пикапа украинских боевиков. Технику уничтожают выстрелами противотанкового ракетного комплекса - камера фиксирует попадание. Российские военные упреждающими ударами перемалывают арсеналы ВСУ и в глубоком тылу.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения".

Минувшая ночь в Донецкой республике выдалась не менее тревожной, чем вчерашний день, когда город подвергся сильнейшему удару со стороны ВСУ за последние месяцы. В Горловке националисты обстреляли больницу, в которой находились пациенты. А в самом Донецке - прямое попадание в многоквартирный дом.

За сутки боевики выпустили по жилым кварталам Донецка и пригородам около 150 снарядов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и минометов. Под огонь попали общежития и корпуса Донецкого национального технического университета, школа, музей, бизнес-центр и рынок. А накануне центр города пережил целую серию обстрелов. Сегодня под завалами обнаружили тело пятой жертвы. 20 человек получили ранения, из них двое - дети. Одна из погибших - Мария Пирогова, известный в республике волонтер и депутат Народного Совета ДНР. Ей было 29 лет. В среду Владимир Путин наградил Марию орденом Мужества посмертно.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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