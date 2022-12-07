В "Манеже" провели "прожарку" социальных проектов

Состоялась краш-сессия в рамках международного форума "Мы вместе"

В рамках масштабного международного форума "Мы вместе", который сегодня завершает свою работу в столичном Манеже, обсуждали "Прожарку социальных проектов", передает "ТВ Центр".

На сессии выступили победители и финалисты конкурса "Лидеры России". Они поделились своим экспертным опытом, рассказав участникам о своих ошибках и победах в развитии социальных проектов. По итогу сессии через обратную связь с профессионалами 10 финалистов премии "Мы вместе" смогли разобрать сильные и слабые стороны уже своих программ и наметить векторы по их улучшению.

"Все инициативы очень важные, они такие разные - и про индийские танцы, и про науку, и про помощь деткам, которые лежат в больнице без мамы. Сегодня не просто задавали вопросы, мы постарались помочь и дали конкретные советы каждому инициатору, как можно масштабировать его идею. Потому что каждый из нас волонтер и готов помочь ближнему, подставить свое плечо, и мы нацелены на конкретные результаты и добрые дела", - сказала Екатерина Харченко, заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"