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В торговом центре в Назрани прогремел взрыв

16:05
  • среда
  • 07 декабря 2022

Есть пострадавшие

Управление МЧС по Ингушетии сообщило о взрыве газа в торговом центре в Назрани.

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ЧП произошло в торговом доме "Таргим" на улице Муталиева.

"По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно, пострадали четыре человека", - сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, на место происшествия выехали спасатели.

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