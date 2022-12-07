В торговом центре в Назрани прогремел взрыв

Есть пострадавшие
Управление МЧС по Ингушетии сообщило о взрыве газа в торговом центре в Назрани.
ЧП произошло в торговом доме "Таргим" на улице Муталиева.
"По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно, пострадали четыре человека", - сказано в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, на место происшествия выехали спасатели.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"