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AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC

16:24
  • среда
  • 07 декабря 2022

Покупателем выступает ООО "Альмира"

Управляющий российскими ресторанами KFC холдинг AmRest договорился о продаже бизнеса в России, передает "Интерфакс".

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Уточняется, что холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Покупателем выступает ООО "Альмира".

Также известно, что сделка потребует разрешения ФАС и согласия владеющего брендом KFC Yum! Brands Inc.

AmRest работает в России с 2007 года. Под его управлением находится около 215 ресторанов KFC.

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