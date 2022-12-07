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США увеличат военное присутствие в странах Балтии

16:46
  • среда
  • 07 декабря 2022

В Литве, Латвии и Эстонии находятся американские военные

Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение. Об этом в среду, 7 декабря, рассказали в американском посольстве в Вильнюсе.
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Посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях. Решение США увеличить постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил в Эстонии, Латвии и Литве вызвано стремлением укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками, отметили в дипмиссии.

Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание, цитирует сообщение посольства "Интерфакс".

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии предупредили, что в странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях. Минск подчеркнул, что в Прибалтике делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований.

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