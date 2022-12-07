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Санкт-Петербург - город кино и литературы

22:33
  • среда
  • 07 декабря 2022

"Дому книги" на Невском исполняется 103 года

Туристы, посещающие Санкт-Петербург, все чаще выбирают не только классические экскурсионные маршруты, но и различные уникальные места, связанные с отечественной культурой. Например, старейшую в России киностудию "Ленфильм". А еще можно полюбоваться обновлёнными интерьерами знаменитого "Дома книги". 

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Твидовый костюм Шерлока Холмса , хрустальная туфелька Золушки или даже чешуя Ихтиандра из "Человека-амфибии" - все это покажут на экскурсии в стенах легендарной киностудии Санкт-Петербурга. А еще можно заглянуть в павильоны и узнать, как снимались самые знаковые советские киноленты. "Летучая мышь", "Всадник без головы", "Собачье сердце".

"Когда к нам приходят экскурсанты, гости, они не только видят историю "Ленфильма" как конкретной киностудии, но и выставки, посвященные режиссёром, операторам, художникам - тем великим творцам кино, которые работали у нас на "Ленфильме многие-многие годы", - отметил Леонид Суханов, руководитель экскурсионного бюро "Ленфильма".

Для тех, кто захочет еще раз насладиться классикой, работает кинозал, и, конечно, мало кто уходит отсюда без книги о выдающихся создателях отечественного кино.

Еще больше литературных шедевров - в старейшем книжном магазине на Невском проспекте. "Дом книги" недавно вновь распахнул свои двери после реставрации.

"С первого взгляда понравилось, что появились неоновые современные вывески и это пространство приобрело новый облик, современный, выглядит очень классно", - говорит покупательница.

Здесь будут проходить встречи с писателями и поэтами, творческие чтения. А за столиком у окон с видом на Казанский собор можно насладиться любимыми строками, выпить кофе, сделать фотографии на память и почувствовать особую атмосферу Санкт-Петербурга. В ближайшие дни есть особый повод заглянуть в "Дом книги". 19 декабря ему исполняется 103 года.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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