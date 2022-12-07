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Авторы посвященных ЗОЖ инициатив получили награды от Минспорта

22:33
  • среда
  • 07 декабря 2022

Цель - привлечь к занятиям физкультурой как можно больше россиян

Зимнее плавание, бесплатные хоккейные корты - эти и другие самые оригинальные инициативы, посвященные здоровому образу жизни, сегодня получили награды от Минспорта. Конкурс проходил в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Цель которого - привлечь к занятиям физкультурой как можно больше россиян.

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От Комсомольска-на-Амуре до Балтийска. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" охватил всю страну. В конкурсе участвовали не только авторы интересных спортивных инициатив, но и средства массовой информации. На суд жюри представили сотни практик и публикаций о мероприятиях, вовлекающих в здоровый образ жизни. Победителей сегодня награждал министр спорта Олег Матыцин.

"Задача любого такого события и такой инициативы - посмотреть, насколько наша страна богата талантами. Насколько актуален наш проект "Спорт - норма жизни", какой интерес жители проявляют к нему. Ну и какую роль играет спорт в жизни людей. Я очень рад тому, что интересные были представлены проекты, инициативы. Очень достойные победители", - отметил он.

Представителям Министерства спорта, известным спортсменам, журналистам и общественным деятелям было непросто выбирать самые интересные проекты и увлекательные статьи и репортажи. А победителем в номинации "Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта" стала администрация города Мичуринск.

"Осень в парке" подразумевает проведение бесплатных, абсолютно бесплатных и безвозмездных тренировок для любых желающих по видам спорта, которые проводятся каждые выходные", - сказал Александр Коростелев, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Мичуринска Тамбовской области.

"Спорт - норма жизни" реализуется в российских регионах как часть национального проекта "Демография". Ведь спорт это новый заряд энергии для более активной жизни, хорошего настроения. Убедить в этом как можно больше людей - это и есть главная задача программы.

Екатерина Гоголева, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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