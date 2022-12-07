В Европе заявили о серьезном кризисе из-за помощи Украине

Запад оказался не готов к такому темпу боевых действий

Страны Запада серьезно ограничили собственную обороноспособность поставками оружия Украине. Они оказались не готовы к такому темпу боевых действий. В итоге оружейные арсеналы членов НАТО уже истощены, так как украинские военные расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов ежедневно, пишет Die Press.

"На пополнение арсеналов уйдет от 10 до 15 лет. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, поскольку боеприпасы у них на исходе", — говорится в статье.

Эксперты подтверждают прежние выводы: в случае войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня. При этом быстро восполнить дефицит не получится, поскольку антироссийские санкции вынуждают производителей искать альтернативные источники сырья. А политики сваливают друг на друга вину за такое положение дел.

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