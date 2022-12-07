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В Европе заявили о серьезном кризисе из-за помощи Украине

16:37
  • среда
  • 07 декабря 2022

Запад оказался не готов к такому темпу боевых действий

Страны Запада серьезно ограничили собственную обороноспособность поставками оружия Украине. Они оказались не готовы к такому темпу боевых действий. В итоге оружейные арсеналы членов НАТО уже истощены, так как украинские военные расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов ежедневно, пишет Die Press.

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"На пополнение арсеналов уйдет от 10 до 15 лет. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, поскольку боеприпасы у них на исходе", — говорится в статье.

Эксперты подтверждают прежние выводы: в случае войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня. При этом быстро восполнить дефицит не получится, поскольку антироссийские санкции вынуждают производителей искать альтернативные источники сырья. А политики сваливают друг на друга вину за такое положение дел.

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