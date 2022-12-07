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Организаторы турнира в Уимблдоне оштрафованы за недопуск россиян

17:00
  • среда
  • 07 декабря 2022

Штраф составил 1 млн долларов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обязала британскую Ассоциацию лаун-тенниса, организатора турнира Большого шлема в Уимблдоне, выплатить штраф за отстранение россиян и белорусов от турнира в 2022 году.

Как сообщает The Daily Mail, размер штрафа составляет 1 млн долларов. Кроме того, АТР пригрозила исключить Ассоциацию лаун-тенниса из ATP Тура, если будет принято повторное аналогичное решение в отношении теннисистов из России и Белоруссии.

В Ассоциации лаун-тенниса выразили "глубокое разочарование" этим решением АТР и заявили, что оно не учитывает "исключительные обстоятельства, созданные вторжением России на Украину", а также "отклик международного спортивного сообщества и правительства Великобритании" на эти события.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира, который проводился с 27 июня по 10 июля, заявили об отстранении россиян и белорусов от соревнований. Это решение было принято на фоне массового отстранения спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров после начала российской спецоперации на Украине.

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