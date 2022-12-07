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Еврокомиссию попросили вывести из-под санкций российское продовольствие

16:59
  • среда
  • 07 декабря 2022

Ограничения задерживают жизненно важные поставки из России

Санкции, введенные в отношении России, необходимо скорректировать, чтобы наладить экспорт российского продовольствия. С такой просьбой обратились в Еврокомиссию несколько стран ЕС.

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"Это кажется противоречащим общей политике ЕС в отношении продовольственной безопасности", — приводит текст заявления, направленного в ЕК, Financial Times.

По данным издания, такой позиции придерживаются Германия, Франция и Нидерланды. Их поддерживают также Испания, Бельгия и Португалия. Власти этих стран заявляют, что санкции задерживают жизненно важные поставки зерновых и удобрений из России в бедные страны. Выступают против европейских санкций в отношении России и государства Африки, которые уже столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.

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