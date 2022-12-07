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Путин пообещал решить проблемы с экипировкой военных

17:31
  • среда
  • 07 декабря 2022

Также президент отметил необходимость поддержки семей мобилизованных

Проблемы с экипировкой военнослужащих – если в этом плане еще остались какие-то вопросы, будут решены, заявил Владимир Путин. Президент России пообещал разобраться с этим в кратчайшие сроки.

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"Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

Кроме того, российский лидер обратил особое внимание на поддержку семей мобилизованных. Вопрос должен оставаться в поле зрения государства. Это касается, в частности, своевременной выплаты денежного содержания, и даже бытовой помощи, приводит слова главы государства "Интерфакс".

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