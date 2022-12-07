Путин: в дополнительной мобилизации сегодня нет смысла

В зоне СВО находятся сегодня 150 тысяч мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с Советом по правам человека, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Как указал глава государства, необходимости в этом на сегодняшний день нет.

"У нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны. Они - боевой резерв", - объяснил Путин.

Российский лидер добавил, что проблем с дезертирством в зоне СВО нет.

"Случались единичные инциденты, но в целом ничего подобного нет. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул президент.

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