ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: в дополнительной мобилизации сегодня нет смысла

17:34
  • среда
  • 07 декабря 2022

В зоне СВО находятся сегодня 150 тысяч мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с Советом по правам человека, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Как указал глава государства, необходимости в этом на сегодняшний день нет.

Кремль отреагировал на сообщения о новой волне мобилизации
"Задачу выполнили": мобилизованным вручили награды на передовой

"У нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны. Они - боевой резерв", - объяснил Путин.

Российский лидер добавил, что проблем с дезертирством в зоне СВО нет.

"Случались единичные инциденты, но в целом ничего подобного нет. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.