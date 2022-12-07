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Специальный центр по реабилитации раненых в СВО создается при кабмине

18:02
  • среда
  • 07 декабря 2022

Поручение озвучил Владимир Путин

Вопросами реабилитации раненых во время спецоперации на Украине займется особый центр в правительстве. Поручение о его создании в соцблоке кабмина будет подготовлено в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

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"Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр… Во всех регионах России такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства", - заявил глава государства на встрече с членами СПЧ.

Путин подчеркнул, что инициатива будет реализована в самые короткие сроки. По словам президента, правительство получит соответствующее поручение буквально "сегодня-завтра", передает РИА Новости.

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