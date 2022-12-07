Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Украина получила западные территории по решению властей СССР

Гарантировать территориальную целостность Украины в сегодняшних границах может только Россия. Западные территории перешли в состав Украины по решению советского руководства, напомнил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории после Второй мировой войны получила - по решению Сталина, конечно", - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия будет последовательно бороться за свои национальные интересы. Москва ориентируется на мирный путь – но при этом готова защищать себя всеми имеющимися средствами, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"