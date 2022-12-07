"Мы с ума не сошли": Путин о применении ядерного оружия

ЯО - сдерживающий фактор

Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с Советом по правам человека, что угроза ядерной войны нарастает.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что ядерное оружие - это средство защиты, предполагающее применение в качестве ответного удара.

"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Не собираемся размахивать им, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть - это естественным образом сдерживающий фактор", - добавил российский лидер.

При этом, по словам Путина, Россия, в отличие от США, никому свое ядерное оружие не передает. Вашингтон же разместил тактические боеголовки во многих европейских странах.

Как подчеркнул президент, ядерные силы у России - в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

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