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Московский Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей

18:38
  • среда
  • 07 декабря 2022

Пройдет он дистанционно

Управление Роспотребнадзора по Москве и территориальные отделы управления в административных округах проведут 8 декабря с 12:00 до 16:00 День открытых дверей для предпринимателей в дистанционном формате.

"Обратившиеся предприниматели получат подробные индивидуальные консультации по телефонам. По вопросам получения государственных услуг можно обратиться в Управление по тел. 8 (495) 687-40-51", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что по вопросам контроля за детскими образовательными организациями, а также за реализацией товаров для детей и подростков обращаться можно по телефону 8 (495) 687-63-60. А за объектами коммунально-бытового обслуживания - 8 (495) 687-00-46

Дополнительные подробности можно узнать здесь.

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