Берлин признал "законными" украинские удары по аэродромам в России

В кабмине ФРГ считают, что Украина не обязана ограничиваться собственными территориями

Удары Киева по российским аэродромам законны. Украина не обязана ограничивать свои действия собственными территориями, заявил спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Украина не обязана ограничивать свою самооборону собственными территориями", - сказал Хебештрайт на брифинге в Берлине. По его словам, кабмин ФРГ придерживается мнения, что Киев имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН.

Представитель немецкого кабмина прокомментировал попытки ударов Киева по российским военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области. По данным Минобороны, Украина использовала реактивные беспилотники советского производства. Дроны перехватила российская ПВО, однако при падении и взрыве обломков два самолет получили незначительные повреждения, трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, еще четверо госпитализированы, передает РИА Новости.

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