Это был выход из тяжелой борьбы с ковидом

Начало этого года - это период, когда мы все ощутили выход из тяжелой борьбы с ковидом, заявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Экономика начала набирать темп. Позитивные месяцы, видна была динамика во всех сферах жизни. С другой стороны, было ощущение, что напряжение вокруг Украины, масса провокаций, гибнущие мирные жители - все это давало ощущение, что миром это не кончится. Вызывало тревогу", - отметил глава города.

Он добавил, что ситуация в марте-апреле после начала СВО была непростой.

"То, что нарабатывалось годами, десятилетиями, взаимодействие с европейскими странами, оно было нарушено. Нам объявили санкционную войну, с большим желанием набросившись на Россию", - уточнил Собянин.

Как заметил мэр, Россия осталась один на один с половиной мира, но было очевидно и другое - Запад недооценил Россию.

"Запад придумывает санкции, которые бы секторально отрубали нас от всего мира. Но России не привыкать. Когда у нас были сторонники, которые шли бы с нами до конца? У нас всегда два союзника - армия и флот. Но огромное количество стран в мире понимают нашу правоту. Они не могут игнорировать санкции, но они точно не против нас", - заключил градоначальник.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад, в том числе Великобритания, называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение. Многие иностранные фирмы ушли из России, на импорт в нашу страну были наложены серьезные ограничения.

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