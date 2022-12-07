Собянин оценил антикризисные меры в условиях санкций

Были включены все наработки времен пандемии

Власти Москвы с началом специальной военной операции и последовавшим ужесточением антироссийских санкций со стороны Запада применили наработки, действовавшие во время пандемии коронавируса. Правда, масштаб антикризисных мер был намного большим, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время ковида мы просто потренировались, но такого масштаба не было", - сказал Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Мэр отметил, что набор антикризисных мер примерно стандартный в любой ситуации: это, в частности, льготные кредиты производителям, субсидирование ставки. В этом плане правительство Российской Федерации и руководство столицы работали как одна команда. Москва делала все возможное, вводя дополнительные меры поддержки, их насчитывается коло 80-ти. Однако были и новые проблемы – к примеру, пришлось менять всю логистику, заключил Собянин.

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