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Собянин оценил антикризисные меры в условиях санкций

20:25
  • среда
  • 07 декабря 2022

Были включены все наработки времен пандемии

Власти Москвы с началом специальной военной операции и последовавшим ужесточением антироссийских санкций со стороны Запада применили наработки, действовавшие во время пандемии коронавируса.  Правда, масштаб антикризисных мер был намного большим, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Во время ковида мы просто потренировались, но такого масштаба не было", - сказал Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Мэр отметил, что набор антикризисных мер примерно стандартный в любой ситуации: это, в частности, льготные кредиты производителям, субсидирование ставки. В этом плане правительство Российской Федерации и руководство столицы работали как одна команда. Москва делала все возможное, вводя дополнительные меры поддержки, их насчитывается коло 80-ти. Однако были и новые проблемы – к примеру, пришлось менять всю логистику, заключил Собянин.

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