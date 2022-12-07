"Быстро адаптировались": Собянин о бизнесе в Москве

Ушло много компаний, которые поставляли комплектующие

Бизнес чувствует настрой власти, и ему важны сигналы заявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Я практически каждый день встречался с разными видами бизнеса, слушал их, вырабатывали решения. Дорогого стоит, когда бизнес слышит, что его не бросят. Российский бизнес много чего в своей жизни видел. Ситуация после начала СВО и ввода санкций не была паническая. Бизнес быстро адаптировался", - добавил глава города.

Как уточнил мэр, ушло много компаний, которые поставляли комплектующие, при этом открылись новые возможности, многие этими возможностями воспользовались.

По словам Собянина, самой пострадавшей оказалась автомобильная отрасль. Но постепенно заводы восстанавливают свою работу с выходом на собственные проекты. Речь, в частности, о заводе "Москвич".

Ранее там началась серийная сборка автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер "Москвич 3". Модель оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый "Москвич 3" поступит в декабре 2022 года.

В ноябре были запущены в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка "Руднево" - будущей новой площадки особой экономической зоны "Технополис Москва". Общая площадь территорий превышает четыре с половиной тысячи квадратных метров. Резиденты планируют здесь создавать предприятия по выпуску имплантов, реагентов для медлабораторий и другой высокотехнологичной продукции. Предпринимателей освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов.

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