Собянин: в Москве не было пустых полок

Остановить рост цен помог ряд решений

Российская финансовая система выстояла под давлением санкций, а ставки ЦБ стабилизировались. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По поводу инфляции Собянин сказал, что остановить рост цен помог ряд решений - в частности, наполнение товарной массы.

"Мы видели пустые полки на Западе - у нас их не было ни в ковид, ни сейчас. Не было спекулятивного спроса, ЦБ ввел жесткие меры по кредитам, удалось заново выстроить логистические цепочки", - добавил глава города.

По его словам, бизнес нашел новых партнеров и быстро заполнил прилавки.

Ранее замглавы Минтруда Елена Бухтиярова рассказала, что рост зарплат в России в 2022 году не превысит величины инфляции. Как подсчитали в ведомстве, по итогам 2022 года увеличение номинальной заработной платы россиян составит 11,6%. По оценке главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, по итогам 2022 года в России ожидается инфляция на уровне от 12% до 12,4%.

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