Собянин отметил, что малый бизнес "занял свою нишу"

При этом он укрепился

Малый бизнес не уменьшился после начала СВО и введения санкций, заявил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Количество предприятий выросло. Мы видим, что электронная касса у малого бизнеса подросла прилично. Он укрепился, занял свою нишу", - подчеркнул градоначальник.

В сентябре Собянин продлил действующие условия льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Как отметила пресс-служба мэра и правительства столицы, на реализацию данной программы власти выделят субсидию в размере более чем 1,2 миллиарда рублей. В 2020-2021 годах льготные кредиты получили более 22 тысяч субъектов МСП. Общая сумма предоставленных средств превышает 168 миллиардов рублей.

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