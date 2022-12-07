Собянин назвал бессовестными рассуждения о меньшем числе мобилизованных москвичей

Пропорции те же, что и в других регионах

Мобилизации в России не было со времен Великой Отечественной войны. Тем не менее, власти столицы успешно справились с поставленной задачей. Для этого понадобилось радикально усовершенствовать всю систему призыва, переводить военкоматы на цифровые рельсы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам Собянина, ситуация после объявления частичной мобилизации в сентябре была непростой психологически и политически. Но надо было понимать, что это вынужденная мера, так как на Россию фактически обрушилась вся машина натовского блока.

Мэр признал, что было множество проблем технологического характера: военкоматам пришлось работать с огромным количеством людей. Пришлось создавать новые, электронные системы учета данных, были созданы электронные списки, система 122, где можно было выяснить все волнующие вопросы.

Собянин назвал бессовестными рассуждения о якобы меньшем числе мобилизованных москвичей. Мэр подчеркнул, что мобилизация в столице прошла в тех же пропорциях, что и в остальных регионах России. При этом надо учесть, что в столице сосредоточено огромное количество госучреждений и оборонных предприятий и институтов, сотрудники которых имеют бронь. Тем не менее, мобилизация в Москве не прекращалась, пока не был получен сигнал от Министерства обороны, отметил мэр.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Планировалось призвать около 300 тысяч запасников - ранее служивших, освоивших нужную Вооруженным силам специальность, с боевым опытом. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".

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