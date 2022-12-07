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Москва помогает восстанавливать инфраструктуру Донбасса

20:49
  • среда
  • 07 декабря 2022

Там работают несколько сотен столичных специалистов

Москва активно работает над восстановлением инфраструктуры Донбасса , сообщил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
Собянин побывал в зоне СВО. Главное

"За один сезон невозможно там кардинально изменить ситуацию. Но то, что можно было сделать, мы сделали. Подготовка объектов, система водоснабжения. Сегодня несколько сотен наших работников находятся там", - отметил глава города.

Он добавил, что в постоянном режиме продолжает работать московский Центр поддержки семей мобилизованных.

В начале декабря Собянин побывал в зоне СВО. Там столичный мэр пообщался с московскими медиками, которые работают в Луганске, а также съездил на линию обороны, где встретился с бойцами, мобилизованными из Москвы.

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