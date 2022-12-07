Собянин о Новом годе: "Праздник должен оставаться праздником"

Вырученные от проведения новогодних мероприятий в Москве деньги отправятся на нужды СВО

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" заявил, что столичные власти надеются на положительный тренд экономики столицы в следующем году.

"Мы реализуем глобальные проекты развития Москвы, которые направлены на поддержание развития экономики. Говорят - Центральный диаметр не окупится. Так вот, он окупится через два года. Правило правительства Москвы - не останавливать развитие, несмотря на проблемы. Если вы двигаетесь вперед, все двигается вперед. И мы точно останавливаться не будем", - отметил мэр.

Как уточнил Собянин, доходы от проведения новогодних праздников - значительно больше, чем те деньги, которые можно сэкономить, если Новый год в городе не отмечать.

"Будем рады, если наши семьи будут у новогодней елки, наши дети пойдут на праздничные мероприятия. Больше 80% москвичей заявили, что праздник должен быть. Да, не надо забывать, что наши ребята рискуют жизнью на передовой. И праздник должен быть посвящен им. Но праздник должен оставаться праздником. Если мы сейчас будем впадать в уныние, это будет на руку нашим врагам", - добавил глава города.

Он также подтвердил, что вырученные от проведения новогодних мероприятий деньги отправятся на нужны СВО.

Ранее Собянин предложил москвичам проголосовать на портале "Активный гражданин", в каком формате отметить новогодние праздники. По результатам голосования, в котором приняли участие почти 300 тысяч человек, было решено в этом году встречать Новый год в Москве без фейерверков и крупных уличных гуляний, но с праздничным украшением города.

Как сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов, метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. По его словам, по статистике до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в Московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах. Кроме того, в новогоднюю ночь пассажиров будут развозить ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта продлит работу.

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