Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне

Главное – не терять присущего всем россиянам бойцовского духа

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. Мэр Москвы высказал пожелания жителям столицы в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ.

Глава города пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне. По словам Собянина, сегодня главное – не терять присущего всем россиянам бойцовского духа.

Мэр Москвы также пожелал горожанам не забывать о взаимопомощи, что особенно важно в наше непростое время. Не терять чувства долга и любви к своей стране. А москвичам - участникам специальной военной операции Собянин пожелал, в первую очередь, удачи в бою – и, конечно, победы.

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