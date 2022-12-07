ООН приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе

За резолюцию проголосовали 122 страны

Российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе приняла Генассамблея Организации Объединенных Наций. Авторы документа подчеркивают, что предотвращение гонки вооружений в космосе - неотложная задача.

За резолюцию проголосовали 122 страны, 50 были против, воздержались четыре страны. Документ содержит настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе.

Как указано в тексте резолюции, ГА ООН настоятельно призывает к скорейшему началу работы в этом направлении. За основу предлагается взять обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Его внесли Россия и Китай на Конференции по разоружению в 2008 году, передает РИА Новости.

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